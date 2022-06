Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Tabakwaren- Mitarbeiter stellt Tatverdächtigen

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Wilhelmstraße bemerkte am Dienstag (7.6.) gegen 17.45 Uhr, wie ein Mann Tabakwaren aus der Auslage des Marktes nahm und in seiner Kleidung verstaute. Der bis dahin Unbekannte ging dann in Richtung Eingang und passierte die Kassen, ohne die Waren zu bezahlen. Kurz hinter den Kassen sprach der Marktmitarbeiter den Mann an, der daraufhin versuchte aus dem Geschäft zu flüchten. Er konnte jedoch von dem Mitarbeiter festgehalten werden bis die Polizei eintraf. Die hinzugekommenen Beamten stellten bei dem 29-jährigen Hannoveraner mehrere Pakete Tabak sowie Filter und Tabakpapier in der Bekleidung sicher. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

