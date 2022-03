Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: mit Marihuana angetroffen + Unfallflucht- Zeugen gesucht + Haustür beschädigt

Dillenburg (ots)

Haiger- mit Marihuana angetroffen

Bei der Kontrolle eines 20-Jährigen fanden Polizisten gestern Abend (17.03.2022) Marihuana. Gegen 18:45 Uhr kontrollierten sie den aus Haiger stammenden jungen Mann in der Kreuzgasse. Neben einem fertig gedrehten Joint führte der 20-Jährige noch 3,2 Gramm Marihuana mit sich. Die Beamten stellten die Drogen sicher. Auf den Haigerer kommt nun eine Anzeige wegen Betäubungsmittelbesitz zu.

Herborn: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Freitag (11.03.2022) sucht die Polizei nun Zeugen. Ein Kleinwagenfahrer befuhr gegen 22:55 Uhr mit seinem Renault die Bundesstraße 277 von Dillenburg aus kommend. Offenbar drängelte und überholte er in grober Fahrweise in Richtung Herborn. Im Bereich der Herborner Alsbachkreuzung bog der Mann mit seinem Renault Twingo in die Professor-Sell-Straße ab und touchierte beim Vorbeifahren einen entgegenkommenden grauen Audi A5 am Heckspoiler der Fahrerseite. Der Fahrer des silbernen Renaults drehte offenbar noch zwei Runden im nächsten Kreisverkehr und fuhr in Richtung Burg davon. Der Schaden am Audi kann noch nicht beziffert werden. Die Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist der Fahrer des Renaults aufgefallen? Wer kann Hinweise zum groben Fahrverhalten des Twingo-Fahrers geben? Wem ist der silberne Renault Twingo aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Haustür beschädigt

Unbekannte beschädigten heute Morgen (18.03.2022) die Haustür eines Einfamilienhauses in der Formerstraße. Um 06:05 Uhr warfen Vandalen den Glaseinsatz der Tür mit einem Stein ein und flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

