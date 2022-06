Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden BMW - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein 34-jähriger Löhner bemerkte gestern (9.6.), um 5.45 Uhr, dass sein Auto nicht mehr an der Straße An der Kronprinzenbrücke parkte. Der Löhner hatte den blauen BMW am Vorabend in unmittelbarer Nähe seines Wohnhauses abgestellt. Das Fahrzeug verfügt über ein so genannten Keyless-Go-System. Inwiefern der oder die unbekannten Täter dieses System mittels einer Überbrückungstechnik umgangen haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeuge, die den BMW aus der 5er Reihe mit Herforder Zulassung gesehen haben oder Angaben zu dem Vorfall machen können, sich zu melden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell