Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Großangelegte Kontrollaktionen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe im Rahmen des länderübergreifenden Sicherheitstages

Karlsruhe (ots)

Mit großangelegten Kontrollaktionen in der Stadt Karlsruhe und auch im Landkreis beteiligten sich die Sicherheitsbehörden am vergangenen Freitag und Samstag am länderübergreifenden Sicherheitstag. Insgesamt wurden in Kooperation zwischen dem Polizeipräsidium Karlsruhe, der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, dem Hauptzollamt Karlsruhe, dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe, dem Polizeipräsidium Einsatz und weiterer Behörden und Stellen Kontrollmaßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen durchgeführt. Dabei nahmen mehrere hundert Beamte und Sicherheitskräfte teil.

Neben der Ahndung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden auch präventive Maßnahmen durchgeführt. So bewarben Beamte in der Innenstadt von Karlsruhe und in Clubs und Gaststätten eine Kampagne für Zivilcourage und an mehreren Schulen in Karlsruhe und anderen Städten und Gemeinden wurden Schulwegüberwachungen zur Steigerung der Verkehrssicherheit der Schulkinder vorgenommen.

Weitere Verkehrsüberwachungsmaßnahmen fanden beispielsweise auf der Autobahn statt. Hierbei konnten Lkw mit teils erheblichen technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen werden. Neben Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten von Kraftfahrern im Transportgewerbe wurden auch Ladungssicherheitsmängel geahndet.

Insgesamt konnten bei den Kontrollmaßnahmen von Freitagvormittag bis in die frühen Morgenstunden des Samstag mehrere hundert Fahrzeuge und weit über tausend Personen überprüft werden. In Ettlingen gelang es durch einen Fund von mehreren vorbereiteten Marihuanapäckchen einen Handel mit Betäubungsmitteln aufzudecken. Bei Gaststättenkontrollen in der Karlsruher Innenstadt wurden etliche Verstöße, unter anderem gegen das Landesglücksspielgesetz festgestellt und geahndet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell