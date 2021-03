Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Katalysator - Diebstahl von Stromaggregat

Fulda (ots)

Diebstahl von Katalysator

Fulda - Unbekannte stahlen zwischen Samstagabend (20.03.) und Montagmorgen (22.03.) in der Walahfridstraße den Katalysator eines Pkws. Der Audi A4 stand am Straßenrand vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Diebstahl von Stromaggregat

Neuhof/Dorfborn - Unbekannte stahlen zwischen Montagabend (22.03.) und Dienstagmorgen (23.03.) von einem Pendlerparkplatz in der Straße "Im Eichig" ein an einem Lkw angebrachtes Stromaggregat. Das Gerät der Marke Güde war fest mit dem Fahrzeug verschraubt und hatte einen Wert von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell