Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrecher entwendet mehrere Fahrzeugschlüssel - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Ein 42-jähriger Mann aus Vlotho hörte Samstagnacht (11.6.), um 3.50 Uhr zunächst ein Geräusch in seinem Haus an der Wehrendorfer Straße und sah dann, dass Licht in dem Gebäude eingeschaltet war. Als der Mann nach dem Rechten sehen wollte, bemerkte er einen ihm unbekannten Mann. Der etwa 175cm große Unbekannte flüchtete beim Anblick des Hausherren sofort in unbekannte Richtung. Der 42-Jährige verständigte die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der etwa 23 bis 27 Jahre alte, schlanke Mann die Haustür mittels eines Werkzeugs aufgebrochen hatte und so in das Innere gelangte. Er nahm die Schlüssel eines Motorrads, eines Peugeot und eines VW sowie zwei Haustürschlüssel an sich, die im Hausflur aufgehängt waren. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Samstag im Bereich der Wehrendorfer Straße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

