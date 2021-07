Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 05.07.21

Goslar (ots)

Sonstige Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter beschädi9gten in Lutter, Töpferreihe, in der Zeit vom 04.07.21, 11.30 - 14.30 Uhr, die linken Fahrzeugseiten von insgesamt 6 parkenden Fahrzeugen durch Lackkratzer. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von 9000,- Euro. Strafverfahren wurden eingeleitet. Personen die Hinweise auf den oder die Täter geben können melden sich bitte beim PK Seesen, Tel.: 05381/9440.

Einfache Körperverletzung, Beleidigung

Am 04.07.21 in der Zeit von 16.45 bis 16.55 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der B 243 in Höhe Kirchberg zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 männlichen Personen. In deren Verlauf schlug ein 60jähriger Mann aus Syke auf einen 33jährigen Mann aus Stadthagen mit mehreren Faustschlägen ein und beleidigte in gleichzeitig. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, Ermittlungen dauern an.

Knackstedt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell