POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 04.07.2021

Verkehrsunfall mit ca. 3.600,- Euro Sachschaden

01.07.2021, 08.45 Uhr, Seesen, Bismarckstr./An der Landesbahn. Eine 53-jährige Pkw Fahrerin aus Seesen befuhr die Bismarckstr. in Rtg. stadtauswärts. Ein 82-jähriger Pkw Fahrer aus Seesen befuhr die Straße An der Landesbahn in Rtg. Bahnhofstr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Pkw Fahrer fuhren nach ihren Angaben bei Grünlicht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise unter Tel. 9440.

Einbruchdiebstahl - Schaden ca. 500,- Euro

Nacht auf den 03.07.2021, Seesen, Hammerhäuser Mühle. Bislang unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss eines Verkaufsstandes auf und entwendeten u.a. Ernteerzeugnisse und Oberbekleidung. Hinweise unter Tel. 9440.

Diebstahl - Schaden ca. 700,- Euro

Nacht auf den 03.07.2021, Seesen/Bornhausen, Im Kampe. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Garten einen Jacuzzi. Hinweise unter Tel. 9440.

Sachbeschädigung - Schaden ca. 500,- Euro

03.07.2021, 12.30 Uhr, Seesen, Baderstr. Ein 32-jähriger Seesener wird beschuldigt mit der Faust die Glasscheibe einer Hauseingangstür eingeschlagen zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall durch einen Einkaufswagen - Schaden ca. 500,- Euro

03.07.2021, gegen 07.45 Uhr, Seesen, Braunschweiger Straße. Der Anzeigende stellte nach seinem Einkauf in dem dortigen Einzelhandelsgeschäft fest, dass ein Einkaufwagen gegen seinen parkend abgestellten Pkw gerollt war. Der Verursacher verließ unerlaubt den Unfallort. Hinweise unter Tel. 9440.

Diebstahl - Schaden ca. 80,- Euro

03.07.2021, 09.30 bis 15.00 Uhr, Seesen, Bismarckstr. Ein bislang unbekannter Täter entwendete vom Grundstück des Geschädigten einen abgelegten Heizkörper und einen Metallgrill. Hinweise unter Tel. 9440.(hei)

