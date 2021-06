Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

Am 09.06.2021 kam es im Zeitraum 07:30 - 10:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Berufsbildenden Schule in der Gerberstraße Mayen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beabsichtigte augenscheinlich aus einer Parklücke der Volksbank rückwärts auszuparken. Hierbei übersah er einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW, Audi, und es kam zur Kollision. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell