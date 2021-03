Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Schiff mit Steinen beworfen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (24. März) gegen 19:45 Uhr vom Ufer aus ein Gütermotorschiff auf dem Rhein-Herne-Kanal in Höhe Meiderich mit Steinen beworfen. Die Wurfgeschosse trafen das Auto des Schiffführers, das auf dem Deck geparkt war. Polizisten fahndeten zwar an Land, konnten aber keine Verdächtigen mehr ausmachen. Zeugen, die die Steinewerfer beoachtet haben, melden sich bitte unter 0203 2800 bei der Polizei Duisburg.

