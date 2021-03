Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel, Hochfeld, Großenbaum: Polizei sucht Zeugen für Einbrüche

Duisburg (ots)

Wenn Bewohner nach Hause kommen und die Wohnungs- oder Balkontüren seltsamerweise offen stehen, ist das ein großer Schock für die Betroffenen. Schubladen und Schränke sind durchwühlt das reinste Chaos herrscht. Und oft fehlen Schmuck, Geld und Elektrogeräte. Dieses Szenario mussten am Mittwoch (24. März) drei Duisburger:innen beim Nachhausekommen erleben.

Im Dellviertel auf der Hohe Straße hatte eine Frau ihre Wohnung in der vierten Etage morgens um acht Uhr verlassen. Als sie zur Mittagspause gegen 13 Uhr zurückkehrte, stand sie vor einer aufgehebelten Wohnungstür. Einbrecher haben ihren Laptop gestohlen und sind unbemerkt geflüchtet.

Auf der Fröbelstraße in Hochfeld haben Unbekannte in der Zeit von 15 bis 20:30 Uhr die Balkontür eines 36-Jährigen aufgebrochen. Sie stahlen Schmuck sowie Geld und verschwanden wieder.

Ebenfalls mit Schmuck und Geld als Beute machten sich Täter nach einem Einbruch auf der Großenbaumer Allee an der Einmündung zum Walderbenweg wieder aus dem Staub. Sie hatten die Wohnungstür in Großenbaum in der Zeit von 16 bis 22:30 Uhr aufgehebelt und alle Schränke durchwühlt.

Zeugenhinweise für alle Fälle nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

