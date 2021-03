Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (100/2021) Unfall auf der B 27 zwischen Gieboldehausen und Wollbrandshausen - Zwei Personen schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bundesstraße 27, zwischen den Ortschaften Gieboldehausen und Wollbrandshausen Freitag, 12. März 2021, gegen 16.55 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (mb) - Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 sind die Ermittler der Polizei Gieboldehausen auf der Suche nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich bereits am vorletzten Freitag (12.03.2021) gegen 16.55 Uhr.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 84-Jähriger mit seinem blauen Mercedes-Benz einen landwirtschaftlichen Verbindungsweg in Richtung der Bundesstraße 27. Aus bislang unbekannten Gründen übersah er vermutlich einen auf der B 27 fahrenden 46-Jährigen mit seinem roten Seat Leon, welcher zu diesem Zeitpunkt in Richtung Wollbrandshausen unterwegs war, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden aus der Samtgemeinde Gieboldehausen stammenden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und nach der Bergung mit Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren.

Neben den Kameraden der Feuerwehren Gieboldehausen und Wollbrandshausen waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme musste die B 27 ca. zweieinhalb Stunden lang voll gesperrt werden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05528/205840 bei der Polizei in Gieboldehausen zu melden.

