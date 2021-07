Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg von Samstag, den 03.07.2021

12:00 Uhr bis Sonntag, den 04.07.2021

12:00 Uhr

Goslar (ots)

Anzeige wegen Körperverletzung in Bad Harzburg:

Am Freitag, den 02.07.2021, gegen 17:00 Uhr, wurde die Polizei wegen einer körperlichen Auseinandersetzung in die Burgstraße in Bad Harzburg gerufen. Hier sind eine 33 jährige Frau und eine 24 jährige Frau in Streit geraten. Dabei schlug die ältere Frau der jüngeren Frau in das Gesicht. Die Täterin war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort, konnte jedoch namentlich ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Einbruchdiebstahl aus Bauwagen in Bad Harzburg:

In der Zeit von Freitag, den 02.07.2021, 12:00 Uhr bis zur Feststellung am 03.07.2021, 09:30 Uhr wurde durch eine (n) unbekannte (n) Täter (in) die verschlossene Tür eines dauerhaft aufgestellten Bauwagens aufgebrochen. Der Bauwagen steht auf dem Gelände zwischen dem Silberbornbad und der Harzburger Pferderennbahn. Es wurde aus dem Bauwagen ein Elektrohobel entwendet. Zeugen die Hinweise zu dieser Tat geben können, melden sich bitte im Polizeikommissariat Bad Harzburg.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Bad Harzburg:

Am Samstag in der Zeit von 17:00 - 18:00 Uhr wurde ein blauer PKW, Opel Corsa in einer Zufahrtsstraße der Herzog-Julius-Straße in Bad Harzburg durch einen ausparkenden PKW beschädigt. Der oder die unbekannte PKW Führer (in) verließ den Unfallort ohne die Beteiligung bei der Geschädigten oder der Polizei anzugeben und beging dadurch die Straftat "unerlaubtes Entfernen vom Unfallort". Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg richten.

Ruhestörungen in Bad Harzburg und Vienenburg:

Von Freitagabend bis Sonntagmorgen wurden der Polizei Bad Harzburg diverse Ruhestörungen gemeldet. Unter anderem sind am Vienenburger See, in der Meinigstraße und in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg, sowie in der Wülperoder Straße in Wiedelah entsprechende polizeiliche Überprüfungen erfolgt. In allen Fällen reichte ein ermahnendes Gespräch aus um die Nachtruhe herzustellen.

Größere Gruppe junger Männer auf Wandertour in Bad Harzburg:

Eventuell ungewöhnlich, jedoch aktuell durch die gelockerten Corona - Beschränkungen erlaubt fiel eine Gruppe von ca. 40 jungen Männern auf, welche am frühen Vormittag am Zugbahnhof Bad Harzburg ankamen und von dort geschlossen als Gruppe die Herzog-Wilhelm-Straße in Richtung Berliner Platz entlanggegangen sind. Sie nahmen den gesamten Gehweg ein und erklärten der Polizei gegenüber kurz, knapp und nicht kooperativ eine Wanderung zur Ausflugsgaststätte Molkenhaus durchführen zu wollen. Dem war auch so. Am späten Nachmittag hatte die Gruppe Bad Harzburg mit dem Zug ohne Vorkommnisse verlassen.

i.A. Noack, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell