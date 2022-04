Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach mehreren Bränden in der Innenstadt - 51-Jährige in Untersuchungshaft

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidium Osthessen

Zeugenaufruf nach mehreren Bränden in der Innenstadt - 51-Jährige in Untersuchungshaft

Fulda. Nachdem es in der Nacht von Mittwoch (20.04.) auf Donnerstag (21.04.) zu mehreren Brandvorfällen im Stadtgebiet gekommen war, wurde am Freitagnachmittag eine tatverdächtige 51-jährige Frau dem Haftrichter am Amtsgericht Fulda vorgeführt - wir berichteten. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen die 51-Jährige, die im Anschluss in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

An einem der Brandorte, der Jugendkulturfabrik in der Weimarer Straße, stellten die Beamten einen Feuerlöscher fest, an dem sich Blutanhaftungen befanden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass eine bislang unbekannte Person den Brand frühzeitig bemerkte, versuchte abzulöschen und sich dabei möglicherweise verletzte. Im Anschluss verließ der oder die Unbekannte - bei dem oder der es sich um einen wichtigen Zeugen beziehungsweise Zeugin handeln könnte - den Tatort noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden oder der Identität der bislang unbekannten Person geben können, aber auch den beziehungsweise die Unbekannte selbst, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Fulda vor.

