POL-OH: Sachbeschädigung - Taschendiebstahl - Einbruch - Einbruch in Büroraum - Diesel gestohlen - Einbruch - Einbruch in Wohnwagen

Sachbeschädigung

Alsfeld. Unbekannte traten am Freitagabend (22.04.), gegen 21.30 Uhr, zwei Mülltonnen eines Grundstücks in der Goethestraße die dortigen Kellertreppen hinunter. Der Deckel der Papiertonne brach dabei ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Taschendiebstahl

Lauterbach. Den braun gefleckten Geldbeutel eines Mannes aus Lauterbach entwendeten Unbekannte am Donnerstagabend (21.04.), in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt in der Umgehungsstraße. Der Lauterbacher bemerkte den Diebstahl erst, als er seine Einkäufe an der Kasse zahlen wollte. In dieser Zeit hatten die Täter bereits mehrere hundert Euro von dem Konto des Mannes - der seine PIN in seinem Portemonnaie bei seiner Bankkarte aufbewahrte - abgehoben. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Ulrichstein. Ein Container auf einer Baustelle in der Ohmstraße wurde in der Nacht zu Freitag (22.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen des Vorhängeschlosses gelangten die Einbrecher in das Innere des Baucontainers. Anschließend entwendeten die Langfinger zwei 20 Liter-Kanister mit Diesel und flüchteten unerkannt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 170 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroraum

Alsfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (23.04.) in ein Bürogebäude in der Grünberger Straße ein. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, in welchem sie anschließend mehrere Türen und Schränke aufhebelten und hierdurch circa 400 Euro Sachschaden verursachten. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel gestohlen

Gemünden. Den Tank eines blauen BMW 316i bohrten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochabend (20.04.) und Freitagnachmittag (22.04.) auf. Anschließend entnahmen die Diebe circa 20 Liter Benzin im Wert von rund 50 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto - an dem Sachschaden von etwa 300 Euro entstand - auf einer Schotterfläche in der Bahnhofstraße im Ortsteil Nieder-Gemünden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Alsfeld. Ein Restaurant in der Hersfelder Straße wurde in der Nacht zu Samstag (23.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zugang zu den Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnwagen

Homberg (Ohm). Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagnachmittag (22.04.) bis Sonntagvormittag (24.04.) in einen weißen Wohnwagen des Herstellers Adria ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. An dem Vorhängeschloss des Fahrzeugs entstand Sachschaden von circa 10 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

