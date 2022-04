POL-OH: Verkehrsunfallmeldung der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots) - Am Sonntagmorgen meldete um 02.20 Uhr ein aufmerksamer Passant verdächtigen Brandgeruch im Umfeld der Einrichtung Antonius in Fulda-Neuenberg, An St. Kathrin. Bei Prüfung wurde auf dem Gelände von Antonius eine 6 x 8m große Scheune festgestellt, die zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand stand. Durch die Feuerwehr Fulda konnte der Brand in kurzer Zeit gelöscht werden. In der Scheune befanden sich nur ...

mehr