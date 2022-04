POL-OH: Scheunenbrand

Breitenbach am Herzberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 21.00 Uhr und 01.00 Uhr, wurde ein in der Gartenstraße abgestellter Ford schwarzer Ford Focus von einem anderen Fahrzeugführer beim Vorbeifahren beschädigt. Dieser entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von EUR500,-. Sachdienliche Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug können unter 06621 / 932-0 oder über das ...

