Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220210 - 0150 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Straßenraub

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 49-Jähriger aus dem Hochtaunuskreis war am Mittwoch, den 9. Februar 2022, gegen 07.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Kaiserstraße. Etwa in Höhe der Weserstraße wurde er von einer Frau angesprochen, welche ihm sexuelle Dienstleitungen anbot, was der Mann jedoch ablehnte. In diesem Augenblick näherte sich von hinten ein Komplize der Frau und schlug den 49-Jährigen nieder. Danach zog ihm das Pärchen Jacke und Hose aus und flüchtete damit. In Unterhosen verfolgte der Geschädigte die beiden und erhielt seine Kleidungsstücke zurück. Als ihm auffiel, dass aus seiner Hosentasche 160 EUR entwendet wurden, verfolgte er sie erneut. Nun wurde er mit einem Messer und den Worten: "Hau ab, sonst stech ich dich ab!" bedroht. Passanten, die den Geschädigten in Unterhosen gesehen hatten, hatten in der Zwischenzeit die Polizei verständigt, die sofort eine Nahbereichsfahndung durchführte. Diese führte zunächst jedoch zu keinem Erfolg.

Gegen 12.00 Uhr fiel der Tatverdächtige - durch die gute Personenbeschreibung des Geschädigten - einer Funkstreife im Bahnhofsviertel auf. Der Beschuldigte, ein 26-jähriger Mann, konnte daraufhin festgenommen werden. Seine Begleiterin, eine 21-jährige Frau, wurde kurz danach in einem in der Nähe befindlichen Hotel festgenommen.

