Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht- Zeugen gesucht

Obergeis (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße in Obergeis wurde am vergangenen Samstag zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr ein weißer Mitsubishi Space Star im Bereich der vorderen Stoßstange mutmaßlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Der Verursacher oder die Verursacherin des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350,- Euro. Die Polizei sucht nun nach dem geflüchteten Fahrzeug und dessen Fahrer /-in.

Die Polizeistation Bad Hersfeld bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die weitere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

