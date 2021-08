Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0633 --Polizei kontrolliert Wohnmobile--

Bremen

Ort: Bremen, Autobahn 1 Zeit: 22.08.21, 10.30 - 13.30 Uhr

Die Polizei Bremen kontrollierte am Sonntag im Rahmen der Roadpol Aktion "Safe Holiday" Wohnmobile und Wohnwagen auf der Autobahn. Es wurden einige Überladungsverstöße festgestellt und vor Ort behoben.

Falsche Beladung und Überladung wirken sich bei Wohnmobilen und Wohnwagen auf Fahreigenschaften und Bremsverhalten aus. Die Verkehrssicherheit für sich und andere ist dann nicht mehr gewährleistet. Die Spezialisten der Verkehrsüberwachung überprüften aus diesem Grund auf der A1 in Hemelingen 20 Fahrzeuge. Als Hauptproblem bei den Kontrollen erwies sich das Wasser. Die meisten Fahrerinnen und Fahrer waren mit vollen Wassertanks unterwegs in den Urlaub. Von den überprüften Fahrzeugen wurden bei sechs Überladungen festgestellt, die sich in aller Regel durch Ablassen von Frischwasser und Umlagern von Konserven beheben ließen. Ein niederländisches Ehepaar lagerte 30 Bücher, die sie für ihren Norwegenurlaub eingepackt hatten, schließlich in den PKW um. Viele waren über die Überladung ihrer Wohnwagen überrascht. Die Polizei rät daher allen Mobilheimfahrerinnen und Fahrern: Achten Sie bereits vor der Fahrt auf das Gewicht ihres Fahrzeuges. Schon der nachträgliche Anbau von Zusatzgeräten wie Fernsehern oder Schiebehilfen kann zu gravierenden Veränderungen führen.

