Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Senior kommt mit Elektromobil von Waldweg ab und droht abzustürzen

Freiburg (ots)

Von Hausen herkommend befuhr am Mittwoch,16.09.2020, gegen 16.40 Uhr, ein 81 Jahre alter Mann den unbefestigten Schützenhausweg in Richtung Schopfheim. Dabei verlor er auf dem Waldweg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam alleinbeteiligt in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kippte um und wurde unter seinem Elektromobil eingeklemmt. Nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten konnte der Gestürzte, welcher drohte an der Böschung mehrere Meter abzustürzen, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte gesichert werden. Anschließend wurde er von der Feuerwehr die Böschung gerettet. Bei dem Unfall zog sich der 81-jährige leichte Verletzungen zu, er wurde vom DRK ins Krankenhaus verbracht. Vorbildlich verhielt sich bei dem Einsatz ein 11-jähriger Enkel eines helfenden Passanten. Er verständigte die Rettungskräfte mit einem Handy und fuhr mit seinem Fahrrad zu einer Zufahrt des Waldweges, um die eintreffenden Rettungskräfte zur Unfallstelle zu weisen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass am Elektromobil kein Versicherungskennzeichen angebracht und daher nicht versichert war. Das Elektromobil wurde sichergestellt.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell