Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen- Sachbeschädigung an Bagger

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (cm). Im Zeitraum vom 24.03.2022 16:00 Uhr bis 28.03.2022 08:00 Uhr wurde durch einen bislang nicht bekannten Täter mit einem Gegenstand auf die Frontscheibe eines Baggers im Bereich Nordstemmen eingewirkt. In Folge der Einwirkung entstand Sachschaden an der Scheibe. Der Bagger war auf einer an der Landesstraße befindlichen Schotterfläche zwischen den Ortschaften Rössing und Schulenburg abgestellt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Personen in oben genanntem Bereich machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

