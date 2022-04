Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Diebstähle aus Pkw in Bebra - Tipps der Polizei - Kokelnde Holzbalken - Lkw-Auflieger geöffnet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mehrere Diebstähle aus Pkw in Bebra - Tipps der Polizei

Bebra. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Freitag (22.04.) die Scheiben mehrerer Fahrzeuge in der Königsberger Straße, dem Schützenweg, der Gilfershäuser Straße, der Auestraße sowie der Berliner Straße ein. Aus einem weißen BMW entwendeten die Langfinger einen Laptop im Wert von rund 1.400 Euro. Aus einem lilafarbenen Ford Fiesta stahlen die Diebe Bargeld. Auch aus dem Innenraum eines blauen Audi A1 entnahmen die Täter Bargeld sowie Schmuckstücke im Gesamtwert von circa 2.200 Euro. Darüber hinaus wurden ein blauer Mercedes Benz und ein grauer VW Golf Ziel der Diebe. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro, sodass sich der Gesamtschaden nach ersten Schätzungen im mittleren vierstelligen Bereich beläuft.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kokelnde Holzbalken

Heringen. Am frühen Samstagmorgen (23.04.) meldete eine Spaziergängerin mehrere kokelnde Holzbalken im Bereich eines Vereinsheims in der Badstraße.

Durch die Feuerwehr aus Heringen konnte der Brandherd zeitnah abgelöscht werden, sodass keine Gebäude oder weiteren Gegenstände beschädigt wurden. Personen wurden glücklicherweise ebenfalls nicht verletzt.

Es entstand jedoch Sachschaden von circa 150 Euro.

Die genauen Hintergründe und Umstände sind bislang noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei Bad Hersfeld. Derzeit kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Auflieger geöffnet

Bad Hersfeld. Die Sicherung eines Lkw-Aufliegers öffneten Unbekannte am frühen Samstagmorgen (23.04.), in der Zeit zwischen 2 Uhr und 8.30 Uhr, gewaltsam. Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang noch unklar. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf dem "Krone-Parkplatz" an der B27 von Ludwigsau in Richtung Bad Hersfeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell