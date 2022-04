POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Rheurdt-Kengen (ots) - Am Ostermontag (18. April 2022) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 90-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzte. Am frühen Donnerstagmorgen (21. April 2022) verstarb der Senior in einer Klinik an den Unfallfolgen. Der Mann aus Duisburg war am Montag gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin mit dem Pedelec auf der Straße Kengen in ...

mehr