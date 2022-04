POL-KLE: Kranenburg-Mehr - PKW aufgebrochen

Goch-Asperden (ots) - Ohne erkennbare Aufbruchsspuren sind unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20. April 2022) in einen Mercedes Vito eingedrungen, der in einer Einfahrt auf der Triftstraße abgestellt war. Sie entwendeten drei Koffer mit verschiedenen Werkzeugen aus dem Firmenwagen, anschließend flüchteten sie. Die Kripo Goch erbittet Zeugenhinweise zu dem Diebstahl unter 02823 1080. (cs) ...

