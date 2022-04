Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Rollerdiebstahl

Unbekannter flüchtet

Kleve (ots)

Am Mittwoch (20. April 2022) gegen 11:00 Uhr erwischte der Besitzer eines Motorrollers einen Unbekannten dabei, wie dieser offenbar gerade das Kleinkraftrad stehlen wollte. Der Zeuge sah den Unbekannten an seinem Roller, der hinter einem Haus an der Sackstraße abgestellt war. Um den Tatverdächtigen herum lag Werkzeug auf dem Boden. Als der Zeuge den jungen Mann ansprach, lief dieser in Richtung Südstraße davon. Anschließend bemerkte der Besitzer des Rollers frische Schäden an dem Lenkradschloss des Fahrzeugs. Der Unbekannte war etwa 16 bis 18 Jahre alt und trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Käppi. Zeugenhinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

