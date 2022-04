Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 20.04.2022, 09:02 Uhr, "Geldern - Auffahrunfall /61-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt" - Zeugen gesucht

Geldern-Walbeck (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Dienstag (19. April 2022), bei dem auf der Kevelaerer Straße ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nach mehreren Personen, die sich an der Unfallstelle aufgehalten haben. Zum einen soll sich eine Frau als Ersthelferin um den Motorradfahrer gekümmert haben. Zum anderen waren offenbar zwei ältere Herren vor Ort, die mit einem VW Golf mit Mönchengladbacher Kennzeichen unterwegs waren. In ihrem Auto soll sich ein Hund befunden haben. Die drei Personen und eventuelle weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Die Meldung zum Unfall finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5200326

