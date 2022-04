Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Täter stiehlt Pedelec und lässt Gazelle-Rad zurück

Weeze (ots)

Offenbar technisch aufgerüstet hat ein unbekannter Täter am Dienstag (19. April 2022) auf dem Albatross Way. Zwischen 13:15 und 18:15 Uhr hebelte er die Tür eines Gartenhäuschens auf einem Grundstück dort auf und entwendete ein Herren-Trekkingpedelec der Marke Inter-Union aus der Hütte. In der Garageneinfahrt des Hauses ließ er dafür ein grünes Gazelle Herrenrad zurück. Dann flüchtete der Täter mit neuem Antrieb. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können und der Besitzer des Gazelle-Rads werden gebeten, sich bei der Kripo Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

