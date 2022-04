Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - 90-jähriger Pedelecfahrer verstirbt nach Alleinunfall

Rheurdt-Kengen (ots)

Am Ostermontag (18. April 2022) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 90-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzte. Am frühen Donnerstagmorgen (21. April 2022) verstarb der Senior in einer Klinik an den Unfallfolgen.

Der Mann aus Duisburg war am Montag gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin mit dem Pedelec auf der Straße Kengen in Richtung Finkenberg unterwegs, als er aus unklarer Ursache zu nah an den rechten Straßenrand geriet. Er rutschte mit seinem Rad an der Fahrbahnkante ab und stürzte. Dabei trug sich der Mann, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, schwere Gesichtsverletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nun wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 90-Jährige in der Klinik verstorben ist. (cs)

