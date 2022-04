Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Leitplanke beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf

Tann. Zwischen dem 07. April und 14. April wurde auf der L 3175 zwischen Theobaldshof und Dietgeshof eine Leitplanke beschädigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kurz vor einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die rechte Seitenbankette und beschädigte die dortige Leitplanke. Anschließend entfernte sich der Verursacher, der vermutlich mit einem Anhänger unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, Angaben zum Tatfahrzeug oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hilders

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda. Ein Fahrzeugführer stellte seinen roten Ford-Focus am Sonntag (24.04.), gegen 20.30 Uhr, kurzzeitig in der Kurfürstenstraße auf dem Gehweg vor einem Restaurant zum Parken ab. In dieser Zeit befuhr ein schwarzer VW-Passat die Kurfürstenstraße und hielt kurz vor dem geparkten Passat an, um eine Beifahrerin einsteigen zu lassen. Anschließend rangierte der Fahrer den Passat links am geparkten Ford vorbei in eine dortige Grundstückseinfahrt, um zu wenden. Hierbei streifte er den hinteren linken Kotflügel des Ford-Focus. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder den Passat zuordnen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall

Bebra. Zur Unfallzeit am Samstag (23.04.), gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 22-jährige Lupo-Fahrerin aus Bebra die Göttinger Straße und wollte nach links in die Luisenstraße abbiegen. Eine weitere 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Nentershausen befuhr zeitgleich mit ihrem Renault die Göttinger Straße in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen kollidierte die 22-Jährige mit ihrem Auto mit dem Fahrzeug der entgegenkommende Pkw-Fahrerin aus Nentershausen. Die 22-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beträgt rund 14.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Unfall mit Fahrschulauto

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (21.04.), gegen 14:45 Uhr, befand sich eine 19-jährige Fahrschülerin aus Ludwigsau bei der Prüfungsfahrt mit dem Fahrschulauto auf der B62 von Niederaula kommend in Richtung Bad Hersfeld. Der Fahrlehrer saß dabei auf dem Beifahrersitz, der Prüfer im Fond des Pkw. Zeitgleich befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw die B62 in derselben Richtung hinter dem Fahrschulauto und beabsichtigte dieses in einer langgezogenen Rechtskurve zu überholen. Hierbei fuhr die 54-jährige Pkw-Fahrerin über die durchgezogene Linie auf die Gegenfahrspur. Als sich Gegenverkehr näherte, lenkte die Pkw-Fahrerin ihr Auto wieder nach rechts und berührte das dort fahrende Fahrschulauto. Die Fahrschülerin wich in der Folge nach rechts auf eine dortige Verkehrsinsel aus und überfuhr dabei eine Leitbake sowie einen Schilderpfosten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.750 Euro.

Unfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (22.04.), gegen 9:15 Uhr, parkte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Frielendorf (Schwalm-Eder-Kreis) sein Fahrzeug in Hanglage "Im Zinkgraben" ein und betätigte mit dem Fuß die Feststellbremse des Pkw. Anschließend stieg der Fahrer aus dem Auto aus und dieser rollte plötzlich rückwärts. Der Fahrer stieg noch in den rollenden Pkw und betätigte die Handbremse, konnte aber einen Aufprall mit einem Begrenzungsgeländer und dem in der Lambertstraße befindlichen Stromverteilerkasten nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden am Stromverteilerkasten, einer Begrenzungsmauer und einem Metallgeländer in Höhe von circa 8.000 Euro.

Unfall im Kreuzungsbereich

Schenklengsfeld. Am Freitag (22.04.), gegen 10:15 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld die Straße "Am Viehmarkt" (Zeichen 205) in Richtung Hersfelder Straße (Zeichen 306) und bog in Fahrtrichtung L3172 ab. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld befuhr zeitgleich die Hersfelder Straße aus Fahrtrichtung L3172 kommend in Richtung Bad Hersfeld. Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt ein Krankenhaus transportiert. Die Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt und suchte selbständig ärztliche Hilfe auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Alleinunfall

Bad Hersfeld. Am Sonntag (24.04.), gegen 11:45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B27 in Richtung A4. Auf Höhe der Zulassungsstelle streifte der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache linksseitig die Leitplanke. Daraufhin bremste er stark ab und lenkte nach rechts, wobei er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und frontal mit einer Leitplanke, die sich am rechten Fahrbahnrand befand, kollidierte. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

