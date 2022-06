Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Reihenhaus an - Bargeld entwendet

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (11.6.) bemerkte ein 24-jähriger Herforder gegen 14.15 Uhr, dass Unbekannte sein Haus in der Eichenstraße betreten haben. Der oder die Täter sind über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks an das Reihenhaus herangetreten und gingen hier ein Fenster an. Durch das Fenster verschafften sie sich dann Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten das Wohnhaus. Sie nahmen Bargeld in dreistelliger Höhe sowie ein Sparbuch und Kleidung an sich, ehe sie das Haus augenscheinlich durch die Terrassentür verließen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Herford unter 05221/8880 zu melden, sollten sie zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag, 14.15 Uhr etwas bemerkt haben.

