POL-NOM: Pedelec kollidiert mit Pkw

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Ottilienweg 8, Sonntag, 22.05.2022, 00:20 Uhr, Northeim (Gro) Am Sonntag, den 22. Mai 2022, gegen 00:20 Uhr, wurde ein im Ottilienweg 8 in Northeim abgestellter Pkw Renault Twingo an den Außenspiegeln und den Vorderreifen beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden. Rückfragen bitte an: ...

