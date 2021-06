Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Einbruch in Lebensmittelhändler - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ist ein Lebensmittelhändler an der Schützenstraße ins Visier eines unbekannten Diebes geraten. Der Täter verschaffte sich zwischen 19.45 Uhr und 06.55 Zugang zu dem Gebäude an der Ecke zu Tannenburgstraße, in dem er eine Scheibe gewaltsam einschlug. Der Unbekannte durchsuchte den Laden nach Diebesgut und nahm schließlich eine geringe Menge Münzgeld an sich. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können, sich zu melden. Tel: 0541/327-2115 oder -3203.

