Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Mercedes Sprinter gestohlen

Wallenhorst (ots)

Am Hardinghausweg, Ecke Hollager Straße, geriet in der Nacht zu Dienstag ein weißer Mercedes Sprinter ins Visier von Dieben. Der Transporter parkte am Fahrbahnrand, als der oder die Täter sich zwischen 22.30 und 07 Uhr dran zu schaffen machten und mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung flüchteten. An dem Sprinter befanden sich die amtlichen Kennzeichen OS-WV 996, ein Firmenlogo an der Fahrzeugseite und rot-weiße Reflektoren an den Fahrzeugecken. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Transporters geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300.

