Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Gedenktafel abgerissen

Auf dem Friedhof in Ingelfingen wurde zwischen Dienstag und Mittwoch eine Totengedenktafel von einer Mauer gerissen. Der Täter entfernte die kupferne Tafel für die Gefallenen des letzten Krieges von der Mauer der Verbindungshalle zwischen Kapelle und Aussegungsraum. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

Künzelsau-Ohrenbach: Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Dienstag Werkzeuge von einer Baustelle in Künzelsau-Ohrenbach. Der oder die Täter verluden zwischen 16 Uhr am Montag und 9 Uhr am Dienstag mehrere größere Baumaschinen und Geräte auf ein unbekanntes Fahrzeug im Binsenweg. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Öhringen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 40 Jahre alter Motorradfahrer fuhr am Mittwochabend in Öhringen auf einen Pkw auf. Der Mann war mit seiner Yamaha gegen 21 Uhr auf dem Haagweg in Richtung Schillerstraße unterwegs. Eine vor ihm fahrender VW-Lenkerin bremste ihr Fahrzeug an der Schafgasse ab, was der 40-Jähirge wohl zu spät erkannte. Hierdurch fuhr er auf den VW auf. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Kupferzell: Hundekoteimer beschädigt

Unbekannte beschädigten am Sonntag einen Eimer für Hundekot in Kupferzell. Ein Zeuge hörte gegen 0.30 Uhr einen Knall. Beim Gassi gehen mit seinem Hund stellte er dann fest, dass ein Hundekoteimer beschädigt beziehungsweise gesprengt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

