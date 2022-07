POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim-Löffelstelzen: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in Löffelstelzen. Eine 83-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Mercedes auf der alten Würzburger Straße in Richtung Edelfingen unterwegs. Die Frau fuhr dabei mit ihrem PKW offenbar so weit in der Mitte der Fahrbahn, dass eine 24-Jährige mit ihrem VW beim Entgegenkommen nicht mehr ausweichen konnte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch die junge Frau leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit, an ihnen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden.

Bad Mergentheim: Über Rot gefahren

Weil eine Frau am Mittwoch über eine noch gelbzeigende Ampel fahren wollte, kam es in Bad Mergentheim zu einem Unfall. Die 46-Jährige war kurz vor 14 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Landesstraße 290 aus Richtung Bad Mergentheim kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Theobaldstraße und der "Neue Lindenstraße" wollte die Frau offenbar noch über die auf gelb geschaltete Ampel fahren. Als sich die 46-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf Höhe der Ampel befand, soll diese auf Rot gesprungen sein, sodass die Ampel an der Neue Lindenstraße zeitgleich auf Grün schaltete. Eine dort in ihrem VW wartende 61-Jährige fuhr daraufhin los, sodass der von links heranfahrende Mercedes mit dem VW kollidierte. An den PKW entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro.

Wertheim: Auf PKW aufgefahren

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Wertheim. Gegen 6.45 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem VW die Schwarzwaldstraße aus Richtung Ernst-Abbe-Straße. Auf Höhe der Kreuzung Schwarzwaldstraße / Leonard-Karl-Straße bremste der Mann ab, um nach links abzubiegen. Dies übersah ein dahinter mit seinem Motorrad fahrender 59-Jähriger und fuhr auf den VW auf. Der Zweiradfahrer stürzte durch den Aufprall und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

