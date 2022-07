POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Neckargerach: Landmaschine brannte aus

Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstand am späten Mittwochabend beim Brand einer Ballenpresse neben der Landesstraße zwischen Neckargerach und Schollbrunn. Der Fahrer des Traktors hatte gegen 22.30 Uhr bei Arbeiten auffälligen Geruch festgestellt. Noch bevor der Mann Hilfe holen konnte oder das Gerät zum Hof zurückfahren konnte, begann dieses zu brennen. Obwohl die alarmierte Feuerwehr rasch vor Ort war, brannte die Presse vollständig aus. Am Traktor entstand kein Schaden, da es dem Fahrer rechtzeitig gelang den Anhänger abzukuppeln. Verletzt wurde niemand.

Waldbrunn: Zwei Verletzte nach Unfall

In Krankenhäuser musste die Fahrerinnen zweier Pkw nach einem Unfall am Mittwochmorgen bei Waldkatzenbach gebracht werden. Eine Suzuki-Fahrerin befuhr die Lindenstraße von Waldkatzenbach kommend und wollte an der Kreisstraße nach rechts in Richtung Strümpfelbrunn abbiegen. Im Einmündungbereich kollidierte der Suzuki mit dem Renault einer Frau, die von Strümpfelbrunn in Richtung Waldkatzenbach fuhr. Durch den Aufprall wurden bei Autofahrerinnen verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle und um auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen war neben Rettungsdienst, Polizei und Abschleppdienst auch die Feuerwehr im Einsatz.

Walldürn: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Noch nicht geklärt ist der Hergang eines Unfalls am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, in Walldürn. Auf der Adolf-Kolping-Straße kollidierte in Höhe des Traboldsgäßchen ein Seat mit einem Roller. Sowohl der 15-jährige Kleinkraftradfahrer als auch die 27-jährige Autofahrerin waren stadtauswärts unterwegs. Der Zusammenstoß ereignete sich, als der Zweiradfahrer nach links in das Traboldsgäßchen abbiegen wollte. Der 15-Jährige wurde dabei verletzt und musste zunächst zu Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er jedoch später wieder verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen

Buchen: Reifen platt gestochen

Auf Sachschaden von mehreren hundert Euro bleibt ein 20-Jähriger sitzen, wenn nicht geklärt werden kann, wer am Mittwoch, zwischen 7.40 Uhr und 11.35 Uhr, den Reifen am Audi A3 des Mannes mit mehreren Stichen platt gestochen hat. Der Mann hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz an der Zentralgewerbeschule in der Karl-Tschamber-Straße abgestellt und bemerkte die Sachbeschädigung bei seiner Rückkehr rund vier Stunden später. Wer die Tat beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

