Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2022 mit einer Warnmeldung aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Aktuelle Warnung - Betrüger am Telefon

Zahlreiche Meldungen über Anrufe falscher Polizeibeamter gehen seit dem Vormittag (Mittwoch, 06.07.2022) beim den Polizeidienststellen in und um Heilbronn ein. Die Inhalte der Gespräche sind stets gleich. Der Anrufer gibt sich als Ermittler des Raubdezernats in Heilbronn aus, berichtet von einem Einbruch in unmittelbarer Nähe und fordert die Angerufenen auf, Wertsachen zur Eigentumssicherung an seine Kollegen auszuhändigen. Diese stecken mit dem Anrufer jedoch unter einer Decke und haben nicht vor die Wertsachen zu sichern, sondern sich diese anzueignen. Aus aktuellem Anlass rät das Polizeipräsidium Heilbronn: Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach

- schnellen Entscheidungen, - Kontaktaufnahme mit Fremden sowie - Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell