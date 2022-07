Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Brand einer Ballenpresse

Ein Brand bei Ingelfingen am Dienstagabend sorgte für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Vermutlich weil ein Stein in das Schneidegetriebe einer Ballenpresse gelangte, geriet diese gegen 18 Uhr zwischen Dörrenzimmern und Oberginsbach in Brand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeuge und 50 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Weil der Fahrer zuvor schon mit einer am Zugfahrzeug angebrachten Löscheinrichtung begann das Feuer zu bändigen, konnte ein Vollbrand des Fahrzeuges verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Bretzfeld: Frau bei Unfall leicht verletzt

Beim Aussteigen aus ihrem Renault übersah eine 54-Jährige am Dienstagmorgen vermutlich eine Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau parkte ihren Pkw gegen 7.30 Uhr in der Humboldtstraße und öffnete die Fahrertür. Eine von hinten heranfahrende 35-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zur Kollision mit der geöffneten Tür. Hierdurch zog sich die Renault-Lenkerin leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrradfahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell