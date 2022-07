POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtgebiet Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn

Stadt Heilbronn

Heilbronn: Dachwohnung fängt Feuer Am heutigen Dienstag, gegen 17.30 Uhr, erreichten mehrere Notrufe die Einsatzzentralen von Feuerwehr und Polizei. In einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Karlstraße soll in der Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen sein, starke Rauchschwaden würden herausdringen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Bewohner der Dachgeschosswohnung im 4. OG Öl auf dem Herd erhitzte um sich Speisen zuzubereiten. Dieses fing jedoch Feuer und der 30-jährige Mann versuchte dies unsachgemäß mit Wasser zu löschen, was den gegenteiligen Effekt hatte. Die Flammen erfassten nun auch die Dunstabzugshaube der Küche, die ebenfalls Feuer fing. Kurz bevor die Feuerwehr eintraf konnte der Mann die Flammen selbständig löschen er erlitt jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr gelüftet und von der Polizei verschlossen, die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 20.000 Euro. Nachdem die Feuerwehr das gesamt Wohnobjekt wieder freigegeben hatte konnten die restli-chen Bewohner zurück in ihre Wohnungen gehen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 18 Einsatzkräften vor Ort, die Polizei in Heilbronn stellte zwei Streifen für die Einsatzbewältigung ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell