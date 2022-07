Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Ladung landet auf Landstraße

Die Kontrolle über sein Anhängergespann verlor am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, ein 42-jähriger Autofahrer. Der Mann war mit seinem Skoda samt Anhänger auf der Landesstraße zwischen Buchen und Bödigheim unterwegs und geriet in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern. Das Gespann prallte gegen die Leitplanke und kam in entgegengesetzter Richtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Ladung aus Terrassendielen und Kies war zwar vorschriftsmäßig gesichert, fiel durch den Unfall jedoch auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen, der Ladung sowie der Schutzplanke entstand ein Schaden in Höhe von fast 20.000 Euro. Der Kombi und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Buchen: Trekkingrad gestohlen

Bereits am vergangenen Mittwoch, zwischen 8.50 Uhr und 10.15 Uhr, wurde in Hainstadt, im Bereich der Kiesgrube, ein Damen-Trekkingrad der Marke Gudereit entwendet. Das 28 Zoll große Fahrrad des Typs LC 60 war von der Besitzerin mit einem Spiralschloss mit dem Vorderrad an einen Baum gekettet worden. Eine unbekannte Person nutzte die Gelegenheit, öffnete die Schnellspannvorrichtung und nahm das mehrere hundert Euro teure Fahrrad mit. Das Vorderrad verblieb an dem Baum. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann oder wem eine Person aufgefallen ist, die lediglich ein 28-Zoll-Vorderrad benötigt oder kaufen möchte, soll sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

Obrigheim: Laterne beschädigt - Zeugen gesucht

Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen an einer Laterne am Basketball-Platz im Bereich der Neckarhalle in Obrigheim. Die Bleuchtungseinrichtung wurde so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden muss. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell