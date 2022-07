Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Mit fast 2,5 Promille am Steuer

Eine auffällig auf der Landesstraße 1036 fahrende Fahrzeuglenkerin meldeten Zeugen am frühen Montagnachmittag der Polizei. Zwischen Schwabbach und Hölzern konnte die Nissan-Lenkerin angehalten und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest bei der 42-Jährigen ergab einen Wert von 2,46 Promille. Die Fahrt war für die Frau deshalb zu Ende. Sie mussten die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Frau sieht nun einer Anzeige und dem Entzug der Fahrerlaubnis entgegen.

Öhringen: Autofahrt endet an Baum

Möglicherweise aus Unachtsamkeit kam eine 28-Jährige am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, mit ihrem Skoda von der Lindenallee in Öhringen ab. Die Frau prallte mit dem Kleinwagen in einer Linkskurve gegen einen Baum, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

