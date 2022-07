Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Weikersheim: Von Fahrbahn abgekommen und tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen erlitt ein junger Mann am Sonntag bei einem Verkehrsunfall bei Weikersheim. Der 21-Jährige war gegen 13 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße von Weikersheim kommend in Richtung Tauberhöhe unterwegs. Im Bereich der dortigen Serpentinen kam der Motorradfahrer aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Kreisstraße circa zwei Stunden gesperrt.

Weikersheim: Unfall beim Ausweichen

Ein 20-Jähriger befuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Nissan den befestigten Wirtschaftsweg von Markelsheim, in der Verlängerung der Rüsselhäuser Straße, in Fahrtrichtung Elpersheim. Zirka 500 Meter vor Elpersheim, nach einer leichten Linkskurve, kam dem jungen Mann ein Auto entgegen. Bei Ausweichen geriet der Nissan nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Grenzstein, wodurch es beschädigt wurde. Der entgegenkommende PKW-Lenker kümmerte sich nicht um den Unfall und setze seine Fahrt fort. Eine Mitfahrerin im Nissan wurde durch den Unfall leicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des entgegenkommenden, vermutlich grauen, PKW und dessen Lenker geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 in Verbindung zu setzen.

Grünsfeld: Ins Schleudern geraten

Eine Verletzte und zirka 16.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen bei Grünsfeld. Eine 22-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit ihrem Seat auf der Landesstraße von Grünsfeld kommend in Richtung Gerlachsheim unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve fuhr sie offenbar so, dass sich die Räder ihres PKW nahe an der Mittellinie befanden. Auch ein entgegenkommender Fahrzeuglenker fuhr nahe der Mittellinie, weshalb die 22-Jähriger nach rechts auswich. Dabei geriet der Seat ins Schleudern, in den Grünstreifen und fuhr eine Böschung herunter. Daraufhin überschlug sich der PKW und kam dann zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des PKW war die Feuerwehr mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Die Landesstraße war für zirka eine Stunde gesperrt.

Werbach: Vorfahrt genommen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW kam es am Samstagnachmittag in Werbach. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Ford kurz nach 14 Uhr den Furtackerweg und wollte in die Hochhäuserstraße nach links in Richtung Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er offenbar einen auf der Hochhäuserstraße fahrenden VW, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die drei Insassen des Fords wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro.

