Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Sontheim: Fahrer flüchtig - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am vergangenen Donnerstag einen Smart in Heilbronn-Sontheim mit seinem Fahrzeug und flüchtete. Der Täter blieb vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke an dem in der Bottwarbahnstraße geparkten Smart hängen. Dieser stand zwischen 8 Uhr und 14 Uhr am gegenüberliegenden Fahrbahnrand. Sollte der Verursacher nicht gefunden werden, bleibt die Besitzerin auf dem Schaden von rund 1.500 Euro sitzen. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Vandalismus in Sporthalle

Eine Sporthalle verwüsteten Unbekannte am Samstagabend in Heilbronn-Sontheim. Die Täter gelangten gegen 18.45 Uhr in das Gebäude in der Max-von-Laue-Straße und stellten Sportgeräte auf, verstopften Waschbecken und drehten die Wasserhähne auf. Im Bereich der Umkleidekabinen wurden Papierhandtücher verteilt und Türen mit Seife beschmiert. Es konnte ein Jugendlicher mit weißem T-Shirt beobachtet werden, der sich über den südlichen Ausgang der Halle entfernte. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790.

Heilbronn: Pkw beschädigt und angekokelt

Ein in einer Tiefgarage in Heilbronn geparkter Pkw wurde in der Nacht auf Samstag beschädigt. Der Täter schlug zwischen 1.30 Uhr und 11 Uhr die Heckscheibe des Mercedes ein, beschädigte die Motorhaube und warf vermutlich ein angezündetes Papier ins Fahrzeuginnere. Hierdurch wurden die Rücksitze angekokelt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Offenau: Müllcontainer in Brand

Eine unbekannte Person setzte am frühen Montagmorgen zwei Müllcontainer im Offenauer Talweg in Brand. Eine Streife des Polizeirevier Neckarsulm bemerkt im Zusammenhang mit einem anderen Einsatz gegen 4 Uhr austretenden Qualm aus den Behältern. Durch die Feuerwehr Offenau wurde das Feuer gelöscht. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise auf die Tat oder die Täterschaft gehen an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710.

Möckmühl: Zwei Beamte leicht verletzt

Bei einem Einsatz mit einer randalierenden Person am Sonntagnacht in Möckmühl wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Eine Person warf gegen 23.30 Uhr Glasfalschen auf die Gleise in der Bahnhofstraße und schrie herum. Als er durch die beiden Polizisten angesprochen wurde, rannte er auf einen Beamten mit geballten Fäusten zu, weshalb Pfefferspray eingesetzt werden musste. Da dies auch in der weiteren Auseinandersetzung keine Wirkung zeigte und der Mann auf die Beamten losging wurde gegen den Mann auch ein Schlagstock eingesetzt. Während der Maßnahme beleidigte er die Polizisten mehrmals. Letztendlich konnte der 30-Jährige mit Unterstützung von Passanten in Gewahrsam genommen werden. Er wurde hierbei leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Der Randalierer musste anschließend die Nacht im Polizeirevier verbringen. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Oedheim: Zwei Personen mit Pedelec bei Unfall verletzt

Zwei Verletzte und rund 1.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls zweier Pedelec-Lenker am Sonntagnachmittag bei Oedheim. Ein 65-Jähriger fuhr gegen 12 Uhr auf dem Radweg zwischen Degmarn und Oedheim. Beim Bergabfahren stürzte dieser aus unbekannter Ursache von seinem Pedelec. Die dahinterfahrende 68-Jährige fiel daraufhin ebenfalls zu Boden. Beide erlitten Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bad Friedrichshall: Kollision auf Bundesstraße

Zwei Pkws kollidierten Freitagnacht auf der Bundesstraße 27 bei Bad Friedrichshall. Ein BMW und ein Porsche fuhren gegen 23.15 Uhr hintereinander von Bad Friedrichshall kommend in Richtung Neckarsulm. Aufgrund eines entgegenkommenden Einsatzfahrzeuges mit Sondersignal leitete die Fahrerin des BMWs eine Bremsung ein. Dies übersah der Porsche-Lenker vermutlich, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Porsche-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Abstatt: 23.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Ein Unfall mit fünf beteiligten Pkws ereignete sich am Sonntagnachmittag in Abstatt. Die Fahrerin eines BMWs fuhr gegen 13 Uhr rückwärts aus einer Parklücke in der Straße "Im Hohbuch". Hierbei gab sie wohl zu viel Gas und kollidierte mit einem vorbeifahrenden Opel. Anschließend stieß die BMW-Lenkerin mit einem geparkten Smart und einem geparkten Mercedes zusammen bis sie am Fahrbahnrand neben angrenzenden Weinreben zum Stillstand kam. Durch den Aufprall wurde der Smart noch auf einen weiteren BMW geschoben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ilsfeld: Mann in Pkw geschlagen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter schlug am Samstagnachmittag auf einen Pkw-Lenker in Ilsfeld ein. Der 68-Jährige wollte zwischen 15 Uhr und 16 Uhr seinen schwarzen Renault in eine Parklücke in der König-Wilhelm-Straße vor der Markthalle einparken. Ein Mann, der wohl gerade die Straße queren wollte, ging unvermittelt auf den 68-Jährigen in seinem Fahrzeug los und schlug diesen mehrmals durch das offene Fenster. Hierbei soll es sich um einen circa 1,75 Meter großen und etwa 40 Jahre alten Mann mit blonden kurzen Haaren gehandelt haben. Dieser trug wohl ein graues T-Shirt und blaue, knielange Jeans. Bei dem Vorfall standen vermutlich auch zwei bis drei Frauen in der Nähe, die das Geschehen beobachtet haben sollen. Die Frauen und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07062 915550 beim Polizeiposten Ilsfeld zu melden.

Beilstein: Falschherum im Kreisverkehr

Bei einem Unfall zwischen zwei Pkws am Samstagmorgen in Beilstein wurden die beiden Insassen leicht verletzt. Der 23-jährige Fahrer eines BMWs befuhr gegen 3 Uhr die Hauptstraße. Aus unbekannter Ursache fuhr er in die entgegengesetzte Richtung in den dortigen Kreisverkehr, um diesen an der Oberstenfelder Straße zu verlassen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem aus der Oberstenfelder Straße kommenden Opel. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 14.000 Euro. Ein Alkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von knapp einem Promille, weshalb ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Seinen Führerschein führte er nicht mit, weshalb dieser zunächst nicht beschlagnahmt werden konnte. Er muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell