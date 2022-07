Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2022

Landkreis Heilbronn

Erlenbach: Defekter Lkw löst Alarm im Schemelsbergtunnel aus

Am Freitagvormittag kam es im Schemelsbergtunnel bei Erlenbach zu einer ca. einstündigen Vollsperrung, was zur Folge hatte, dass sich der Verkehr auf den Umleitungsstrecken staute. Die Polizei in Weinsberg nahm verkehrsregelnde Maßnahmen vor. Ausgelöst wurde die Sperrung durch einen automatisch aktivierten Alarm in dem Tunnel. Ein Lkw mit französischer Zulassung war zuvor von einer Polizeistreife bei Ellhofen kontrolliert worden, da von dem Fahrzeug aufgrund eines Defekts eine starke Rauchentwicklung ausging, welche die Sicht für andere Verkehrsteilnehmer stark beeinträchtigte. Obwohl dem 48-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt wurde und er die Verständigung eines Pannendienstes zusagte, setzte er die Fahrt später trotzdem fort. Bei der Weiterfahrt in Richtung Heilbronn löste er mit dem qualmenden Fahrzeug den Brandalarm im Schemelsbergtunnel aus. Im Rahmen einer Fahndung konnte der verursachende Lkw in Heilbronn angehalten werden. Das Fahrzeug wurde nun aus dem Verkehr gezogen und den Fahrer erwartet eine Anzeige. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt, musste er an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: An den Falschen geraten - Strafanzeige

Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, war ein Polizeibeamter nach Dienstende mit seinem Krad auf der Wilhelm-Frank-Straße in Bad Mergentheim in Richtung Edelfingen unterwegs. Plötzlich fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad, von hinten kommend, neben das Krad und forderte dessen Lenker zu einem Rennen heraus. Da dies von dem Polizeibeamten aus verständlichen Gründen verneint wurde, beschleunigte der 17-Jährige sein Krad und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Als der Raser später von einer uniformierten Streife aufgesucht und auf sein strafbares Verhalten hingewiesen wurde, war das Erstaunen groß. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen dem Versuch, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchzuführen.

Hohenlohekreis

Niedernhall: Kind bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leichtere Verletzungen trug ein 11-jähriger Junge am Freitagabend in Niedernhall davon. Ein 72-jähriger Daimler-Fahrer war gegen 17.45 Uhr mit langsamer Geschwindigkeit im Egelgraben unterwegs, als der Junge, der mit anderen Kindern spielte, plötzlich zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße lief. Trotz einer sofortigen Bremsung wurde der Junge von dem Auto erfasst und leicht verletzt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1 500 Euro.

Neckar-Odenwald-Kreis

Schefflenz: Auto beschädigt und geflüchtet - Hoher Sachschaden

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro verursache ein Unbekannter bei einem Unfall am Freitagabend bzw. in der Freitagnacht. Gegen 18.00 Uhr parke der Besitzer eines gelben Skodas sein Auto in der Wiesenstraße in Mittelschefflenz. Gegen 22.20 Uhr nahm eine Zeugin am Unfallort ein lautes Geräusch wahr und sah noch ein nicht näher bekanntes Fahrzeug mit Anhänger davonfahren. Bei einer sofortigen Nachschau an dem Skoda musste der Eigentümer feststellen, dass die Fahrerseite des Autos massiv beschädigt worden war. Die Polizei Mosbach, Telefon 06261 8090, sucht nun Zeugen, um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen zu erlangen.

Mosbach: Autofahrer mit Baseballschläger bedroht und verletzt

Zu einem noch unklaren Vorfall kam es am Freitagmittag in der Anton-Gmeinder-Straße in Mosbach. Gegen 12.00 Uhr war ein 21-Jähriger mit einem schwarzen AMG Mercedes in der betreffenden Straße unterwegs. Als er wegen eines plötzlich vom Fahrbahnrand losfahrenden Autos abbremsen musste, schloss von hinten der Fahrer eines grauen oder silbernen VW Caddy, älteres Baujahr, mit dem Städtekennzeichen "PS", weiteres nicht bekannt, auf. Sowohl der 21-Jährige als auch der Caddy-Fahrer stiegen in der Folge aus. Der Fahrer des Caddys versetzte dem 21-Jährigen plötzlich einen Kopfstoß, wobei dieser eine Gesichtsverletzung davontrug. Danach schlug der Caddy-Fahrer noch mit einem Baseballschläger auf den 21-Jährigen ein. Dieser konnte dem Schlag gerade noch ausweichen. Anschließend verließ der Angegriffene fluchtartig den Ort des Geschehens und verständigte die Polizei. Bei dem Angreifer handelte es sich um einen schlanken Mann, ca. 180 cm groß, mit Boxerhaarschnitt und grauschwarzem Bart. Er trug ein T-Shirt, eine schwarze Fleeceweste sowie eine graue Arbeitshose. Da die Anton-Gmeinder-Straße zum Zeitpunkt des Vorfalls stark frequentiert war, bittet die Polizei Mosbach, Telefon 06261 8090, dass sich Zeugen zur Aufklärung des Vorfalls melden.

