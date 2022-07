POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Billigheim: In Büro eingebrochen

Vermutlich über ein Fenster sind Einbrecher in der Nacht auf Freitag in ein Büro in Billigheim eingestiegen. Die Täter entwendeten zwischen 18.15 Uhr am Donnerstag und 8.40 Uhr am Freitag Bargeld in vierstelliger Höhe aus dem Gebäude in der Schefflenztalstraße. Wer hat die Tat gesehen oder etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, werden gebeten sich an den Polizeiposten Schefflenz, Telefon 06293 233, zu wenden.

Ravenstein: Mit knapp 3 Promille am Steuer

Weil er wohl unter Alkoholeinfluss stand verständigten Zeugen nach einem Gespräch mit einem Autofahrer am Freitagmorgen die Polizei. Der 59-Jährige war gegen 9.30 Uhr an der Anschlussstelle Osterburken von der Autobahn 81 abgefahren und hatte seinen Mazda auf der Bundesstraße 292 angehalten und verlassen. Gegenüber der Polizei gab der Mann an auf dem Weg zu einer Hochzeit zu sein. Die Streife stellte bei ihm Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest ergab knapp drei Promille. Der Mazda-Fahrer musste mit den Polizisten in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein blieb ebenfalls bei den Beamten.

Mudau: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

In den Grünstreifen musste eine 25-Jährige am Donnerstagmorgen mit ihrem BMW ausweichen um einen Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 523 bei Mudau zu vermeiden. Der Frau war zwischen Mudau und Langenelz ein weißes Auto, vermutlich ein Seat, auf ihrer Spur entgegenkommen. Die Fahrerin des Seat war dabei einen Linienbus zu überholen. Beim Erkennen des BMW bremste die Unbekannte ihr Fahrzeug ab und scherte wieder hinter dem Bus ein. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Nummer 06281 9040, zu melden.

