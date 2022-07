Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Creglingen: Nach Unfall am Steuer eingeschlafen

Auf einem Parkplatz in Creglingen kollidierte in den frühen Morgenstunden am Freitag ein 23-Jähriger mit einem geparkten Auto. Der junge Mann war gegen 3 Uhr mit seinem Transporter gegen das stehende Fahrzeug im "Hörle" gefahren. Zeugen konnten den 23-Jährigen nach dem Unfall schlafend auf dem Fahrersitz vorfinden und wohl wecken. Noch vor dem Eintreffen der Streife entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Er wurde durch eine Streife in einigen hundert Metern Entfernung schlafend in der Fahrerkabine eines Baggers gefunden. Der Transporter-Fahrer stand wohl unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest gegen 5 Uhr ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der junge Mann musste nicht nur seinen Führerschein, sondern die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und auch eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Bad Mergentheim: Motorradfahrer stürzt auf Ölspur

Vermutlich ein geplatzter Hydraulikschlauch eines Krans war die Ursache einer sieben Kilometer langen Ölspur zwischen Dörtel und Bad Mergentheim am Donnerstagabend. Auf einem Abschnitt der Ölspur auf der Bundesstraße 290 stürzte ein 39-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve. Der Biker wurde leicht verletzt. An seiner Suzuki entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der 37-Jährige Kranfahrer hatte die Ölspur in Bad Mergentheim bemerkt und sein Fahrzeug am Eisenberg abgestellt. Die Fahrbahn musste von einer Spezialfirma gereinigt werden. Für die Arbeiten war die Strecke für etwa vier Stunden gesperrt.

Weikersheim: Krone aus 17. Jahrhundert aus Kirche gestohlen

Eine historische Krone und zwei Kabeltrommeln entwendeten Diebe in der Nacht auf Donnerstag aus einer Kirche in Weikersheim-Laudenbach. Bereits zum dritten Mal war das Gotteshaus in der Straße "Bergkirche" im abgelaufenen Monat das Ziel von Dieben. Waren bei den letzten beiden Taten Baugerät und -material das Ziel, so entwendeten die Unbekannten zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 9.30 Uhr am Donnerstag, die Krone einer Statue. Der Wert des Diebesguts liegt in fünfstelliger Höhe. Die Krone selbst ist ein Unikat aus dem 17. Jahrhundert. Wer Hinweise auf den Verbleib der Krone oder des anderen Diebesguts geben kann oder etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefonnummer 07934 99470, zu melden.

Creglingen: Nägel in Spielgeräten

Eine unbekannte Person schlug am Donnerstag Nägel in Spielgeräte auf einem Spielplatz in Creglingen. Im Boden eines Spielplatzes im Mühlweg steckten über 20 Zentimeter lange Nägel, mit den Spitzen nach oben. Die Polizei appelliert an Spielplatzbesucher im Raum Creglingen die Spielfläche vor dem Nutzen aufmerksam zu Prüfen. Zeugen die die Tat beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, wenden sich bitte an den Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell