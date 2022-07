Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Motorradfahrer übersehen - Unfall mit Verletztem

Der Fahrer eines Motorrades wurde am Donnerstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Der 58-jährige Lenker eines Mercedes befuhr gegen 7.45 Uhr die Saarlandstraße auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Als er nach links wechselte übersah er vermutlich einen auf der mittleren Spur befindlichen 20-Jährigen mit seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der junge Mann stürzte. Er begab sich anschließend selbständig zum Hausarzt zur Untersuchung. Seine Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Heilbronn-Böckingen: Diebstahl von Baustelle - Wer hat was gesehen?

Mehrere Gegenstände entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Heilbronn-Böckingen. Die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag Zutritt zu einer Baustelle in der Neckargartacher Straße. Dort brachen sie einen Baucontainer auf und entwendeten daraus Elektrowerkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060.

Eppingen: Zwei Personen bei Unfall verletzt - Kein Gurt angelegt

Vermutlich weil sie ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, wurden zwei Männer bei einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Eppingen verletzt. Ein 83-jähriger Opel-Lenker fuhr gemeinsam mit seinem 75 Jahre alten Beifahrer auf der Landesstraße 1110 von Kleingartach in Richtung Eppingen. Dort wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah wohl einen entgegenkommenden Mercedes. Trotz einer Vollbremsung konnte dessen Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Senioren im Opel wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die zwei Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 22.000 Euro geschätzt.

Nordheim: Fahrzeug in Brand geraten

Aus unbekannter Ursache geriet am Donnerstagabend ein Traktor in den Weinbergen bei Nordheim in Brand. Ein 43-Jähriger führte gegen 18.30 Uhr Arbeiten mit seinem Traktor im Gewann Seeloch neben der K2077 durch. Plötzlich bemerkte er Rauch aus dem Motorraum und lenkte das Fahrzeug auf einen Feldweg, wo er diesen verlassen konnte, ohne verletzt zu werden. Daraufhin fing das landwirtschaftliche Gerät Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand und es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Pfaffenhofen: Fahrrad - Handy - Alkohol - Sturz

Ein Fahrradfahrer stürzte am Mittwochnachmittag in Pfaffenhofen. Der 64-Jährige fuhr gegen 15 Uhr auf dem Feldweg von Pfaffenhofen in Richtung Weiler. Am dortigen Ortsausgang klingelte wohl das Mobiltelefon des Mannes und er nahm das Gespräch an. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und kam nach rechts vom Feldweg ab. Dort stürzte er in die parallel zum Weg verlaufende Zaber. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille.

Neudenau: In Freibad eingebrochen

Einen Sachschaden im vierstelligen Bereich richteten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag im Neudenauer Freibad an. Der oder die Täter versuchten mehrere Türen aufzuhebeln und gelangten in den Kassenraum. Dort entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag und einen weiteren Gegenstand. Anschließend flüchteten die Täter. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06298 92000 beim Polizeiposten Möckmühl zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell