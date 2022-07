Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Baumaterial gestohlen

Unbekannte entwendeten am vergangenen Sonntag Pflastersteine von einer Baustelle in Künzelsau. Die drei Täter luden zwischen 3 Uhr und 4 Uhr drei Paletten Pflastersteine von einem Rohbau in der Taläckerallee in einen weißen VW Caddy. Zwei der Diebe stiegen in den Caddy ein und fuhren davon. Der dritte Täter wurde durch eine weitere Person mit einem auffällig türkis-blauen Renault Clio abgeholt. Zeugenhinweise zu den Tätern, den Fahrzeugen oder der Tat gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

Dörzbach: Ohne Führerschein Unfall gebaut und geflüchtet

Ein 26-Jähriger kommt zur Anzeige, da er ohne Fahrerlaubnis, einen Unfall nahe Dörzbach verursachte. Der junge Mann fuhr am Donnerstag gegen 1.30 Uhr auf der Kreisstraße 2311 von Weldingsfelden kommend. Vermutlich aufgrund Dunkelheit und nicht angepasster Geschwindigkeit erkannte er eine scharfe Linkskurve zu spät und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde ein Leitpfosten aus seiner Verankerung gehoben und der Pkw landete in einem Wassergraben. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro und der Fiat war nicht mehr fahrbereit. Anstatt die Polizei über den Unfall zu informieren, verständigte der 26-Jährige seinen Vater der ein Abschleppunternehmen mit der Bergung des Pkws beauftragte. Erst nachdem dieser auf eine Unfallaufnahme bestand wurde der Unfall der Polizei mitgeteilt. Zunächst hieß es, der junge Mann habe sich nicht getraut die Polizei zu verständigen. Später stellte sich heraus, dass der 26-Jährige nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er sei trotzdem gefahren, weil er zu seiner Berufsschule kommen müsse. Sowohl der Vater als auch sein Sohn müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Schöntal: Unfall durch Fuchs - Personen verletzt

Weil eine 53 Jahre alte Polo-Fahrerin aufgrund eines Fuchses auf der Fahrbahn stark bremsen musste, fuhr eine BMW-Lenkerin am Donnerstagmorgen bei Schöntal auf deren Pkw auf. Die 53-Jährige war gegen 6 Uhr auf der Landesstraße 1046 von Osterburken in Richtung Oberkessach unterwegs. Nach dem Ausgang einer Linkskurve kam ein Fuchs aus dem Wald gesprungen und blieb auf der Fahrbahn stehen. Die Frau leitete eine Vollbremsung ein. Die dahinterfahrende BMW-Lenkerin bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf. Hierdurch wurde der Polo auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Die beiden Insassen im Polo und die BMW-Lenkerin wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Bretzfeld: Motorradfahrerin fällt in Heckscheibe

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Bretzfeld wurde eine Motorradfahrerin verletzt. Die 22-Jährige befuhr gegen 16 Uhr die Landesstraße 1036 von Hölzern in Richtung Schwabbach. Vor ihr fuhr ein Pkw. Aufgrund stockendem Verkehr mussten beide stark abbremsen, wobei die 22-Jährige von ihrem Motorrad fiel und in die Heckscheibe des Autos stürzte. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Schadenshöhe am Pkw ist unbekannt.

Neuenstein: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Neuenstein wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann befuhr gegen 17.30 Uhr die Kreisstraße 2349 von Neuenstein kommend in Richtung Großhirschbach. Zur selben Zeit befuhr ein Hyundai-Fahrer den Salzweg von der Robert-Bosch-Straße kommend und wollte die Kreuzung in Richtung Weinsbach verlassen. Hierbei übersah er vermutlich den von links kommenden Motorradfahrer und es kam zum Unfall. Der Zweirad-Lenker wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

A6 / Öhringen: Verkehrskontrolle

Am Donnerstag führte eine Verkehrsgruppe des Verkehrsdienstes Weinsberg auf der A6, zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein, von 9 Uhr bis 13.30 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung mit ernüchterndem Ergebnis durch.

Da in dem überwachten, dreispurigem Bereich der Autobahn besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 120 Kilometern pro Stunde.

Auf Grund mehrerer zum Teil schwerer Unfälle auf der A6 sind hier immer wieder Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen durch die Polizei erforderlich, um gegebenenfalls die Unfälle mit all ihren Folgen reduzieren zu können. Die beiden Überwachungsfelder Geschwindigkeit und Abstand stellen immer noch die Hauptunfallursachen dar.

Im Rahmen der Messung wurden 6.625 Fahrzeuge gemessen. Insgesamt wurden 333 Fahrzeuge beanstandet. Bei den Beanstandungen müssen nun 69 Fahrzeugführer mit Anzeigen rechnen, da sie die Geschwindigkeit um mehr als 21 Kilometern pro Stunde überschritten haben, hiervon wiederum erhalten 5 Fahrzeugführer ein Fahrverbot. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 205 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 120 Stundenkilometern gemessen. Der ausländische Fahrzeugführer konnte durch eine Streife angehalten und kontrolliert werden. Er musste eine Sicherheitsleistung auf Grund seines vorsätzlichen Handelns bezahlen und erhält ein 3-monatiges Fahrverbot in Deutschland.

