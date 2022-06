Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zugmaschine in Brand geraten

Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet am Mittwochabend in Heilbronn-Klingenberg die Zugmaschine eines Lkws in Brand. Der Fahrer war gegen 21 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße unterwegs, als Zeugen das Feuer entdeckten. Durch die Feuerwehr Heilbronn konnte der Brand gelöscht und die Abgasanlage gekühlt werden. Die Zugmaschine wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Das Führerhaus und der Motor waren durch den Brand nicht betroffen, sodass niemand verletzt wurde.

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Baucontainer

Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen drei Baucontainer in Heilbronn-Neckargartach auf und stahlen Werkzeug. Der oder die Täter entwendeten zwischen 2.45 Uhr und 3.45 Uhr Elektrowerkzeuge und verursachten an den Containern einen Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 28330 beim Polizeiposten Neckargartach zu melden.

Heilbronn: Durch Navi abgelenkt - Sechs Leichtverletzte bei Unfall

Bei einer Kollision am Dienstagabend in Heilbronn wurden die Insassen von zwei Fahrzeugen verletzt. Die Fahrerin eines Opels wollte gegen 18.45 Uhr von der Theodor-Heuss-Straße in Klingenberg kommend zum Westfriedhof fahren und wurde durch ihr Navigationsgerät über einen Feldweg geleitet. Sie folgte ihrem Navi und erkannte nicht, dass der Feldweg beim Westfriedhof auf die Neipperger Straße endet. Als sie ungebremst auf den gegenüberliegenden Feldweg fahren wollte, kollidierte der Opel mit dem Audi A6 einer 43-Jährigen, die von Klingenberg kommend auf der Neippberger Straße fuhr. Der Opel kam in einem angrenzenden Gebüsch zum Stehen und der Audi wurde in den Grünstreifen abgelenkt. Beide Autos waren mit jeweils drei Personen besetzt, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurden. Fünf der Verletzten wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Pkws wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Motorradfahrer rutscht gegen Pkw

Beim Überholen eines Linienbusses kam am Mittwochabend ein Motorradfahrer in Heilbronn zu Fall. Der 21-Jährige befuhr gegen 20.30 Uhr die Hohenloher Straße und überholte einen an der Haltestelle "Kelter" stehenden Bus. Vermutlich durch eine zu hohe Beschleunigung rutschte das Hinterrad des Kraftrades weg, weshalb der Mann zu Fall kam und in einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw schlitterte. Hierbei wurde der 21-Jährige schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem geparkten Pkw und dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Heilbronn: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt - Wer hat's gesehen?

Das Polizeirevier Heilbronn sucht nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin am Mittwochmorgen in Heilbronn nach Zeugen. Der 84-jährige Fahrer eines BMWs war gegen 9.45 Uhr auf der Bismarckstraße stadtauswärts unterwegs. Dort bog er auf Höhe des Gebäudes 108 rechts in eine Grundstückseinfahrt ein, wo gerade eine Frau mit ihrem Fahrrad fuhr. Diese kam zu Sturz und wurde leicht verletzt. Da der genaue Unfallhergang unklar ist, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Pfaffenhofen: Rasentraktor entwendet

Zwei Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch einen Rasentraktor in Pfaffenhofen. Das Gerät befand sich auf einem abgestellten Pkw-Anhänger in einem Hof in der Rodbachstraße, als die Täter gegen 3 Uhr den Hänger auf eine nahegelegene Pferdekoppel schoben. Dort erfolgten vermutlich die Umladung des Rasentraktors und der Abtransport. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Zeugen, die die beiden männlichen Täter beobachten konnten oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135 6507 beim Polizeiposten Güglingen zu melden.

Bad Wimpfen: Biene sorgt für Unfall

Vermutlich eine Biene sorgte am Mittwochmorgen für einen Unfall in Bad Wimpfen, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die Fahrerin eines Skoda befuhr gegen 7.30 Uhr die Landesstraße 1100 in Richtung der B 27. Während der Fahrt soll die Biene durch das geöffnete Fahrerfenster ins Innere des Autos gelangt sein. Hierdurch erschrak die 31-jährige Pkw-Lenkerin so sehr, dass sie auf die Gegenspur fuhr. Dort kollidierte der Skoda mit einer entgegenkommenden 61 Jahre alten Quad-Lenkerin und anschließend mit einem hinter dem Skoda fahrenden Sharan. Die 61-Jährige kam mit schweren und die Skoda-Lenkerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sharan-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 48.000 Euro und diese mussten allesamt abgeschleppt werden.

